08:54  11 июня
В Украине более 1600 новых COVID-больных: больше всего в столице
08:32  11 июня
Реформа СБУ и пенсии: Арахамия рассказал о планах "слуг" до конца года
08:11  11 июня
На Донбассе за сутки зафиксировано 12 нарушений "тишины"
UA | RU
UA | RU
11 июня 2021, 12:50 159

На границе с Польшей началась вакцинация украинских заробитчан

11 июня 2021, 12:50 159
Читайте також українською мовою
Фото: Укринформ
Читайте також
українською мовою

На польско-украинской границе 10 июня началась кампания вакцинации граждан Украины и других иностранцев, которые едут на работу в Польшу

Об этом сообщает "Укринформ", передает RegioNews.

Известно, что в пунктах пропуска "Медика-Шегини", "Гребенное-Рава-Русская" и "Дорогуск-Ягодин" развернули временные пункты вакцинации.

В пункте пропуска "Корчева-Краковец" получить прививки можно будет в мобильном пункте, развернутом в 30 км. от границы.

Временные пункты тестирования против COVID-19 и вакцинации работают круглосуточно. Как уверяют польские медики, без учета возможного ожидания в очереди, сам процесс обслуживания одного человека в таком пункте занимает 30-40 минут.

В таких пунктах будут вакцинировать также студентов, которые учатся в Польше.

Напомним, ранее сообщалось, на польской границе начнется вакцинация украинских заробитчан.

вакцинация Польша коронавирус Пункты пропуска граница

В Виннице на выходных начнется COVID-вакцинация всех желающих
11 июня 2021, 10:41
В Днепре в эти выходные будут работать 12 центров COVID-вакцинации
11 июня 2021, 10:24
В Украине более 1600 новых COVID-больных: больше всего в столице
11 июня 2021, 08:54
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Большая концессия": как Кирилл Тимошенко планирует "доить" порты
Застройщики, льготники и ромы. Как и с кем борется мэр Ровно Третяк
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram