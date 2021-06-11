На границе с Польшей началась вакцинация украинских заробитчан

Фото: Укринформ

На польско-украинской границе 10 июня началась кампания вакцинации граждан Украины и других иностранцев, которые едут на работу в Польшу

Об этом сообщает "Укринформ", передает RegioNews.

Известно, что в пунктах пропуска "Медика-Шегини", "Гребенное-Рава-Русская" и "Дорогуск-Ягодин" развернули временные пункты вакцинации.

В пункте пропуска "Корчева-Краковец" получить прививки можно будет в мобильном пункте, развернутом в 30 км. от границы.

Временные пункты тестирования против COVID-19 и вакцинации работают круглосуточно. Как уверяют польские медики, без учета возможного ожидания в очереди, сам процесс обслуживания одного человека в таком пункте занимает 30-40 минут.

В таких пунктах будут вакцинировать также студентов, которые учатся в Польше.

Напомним, ранее сообщалось, на польской границе начнется вакцинация украинских заробитчан.