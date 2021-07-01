Угорщина тимчасово обмежує пропуск через кордон з Україною

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на повідомлення прикордонників.

Зокрема, з 2 по 30 липня 2021 року угорська сторона перестане пропускати на свою територію осіб та транспортні засоби через пункти пропуску "Барабаш" (з українського боку — "Косино") та "Лонья" (з українського боку "Дзвінкове"), — вказано у повідомленні.

У відомстві також додали, що просять врахувати цю інформацію під час планування закордонних подорожей.

Також наголошуємо, що з українського боку усі пункти пропуску на кордоні з Угорщиною працюють. Детальніше з порядком роботи пунктів пропуску можна ознайомитися з допомогою інтерактивної мапи на офіційному веб-сайті Держприкордонслужби, - нагадують прикордонники.

Як повідомлялося, з 23 червня відкрилися усі пункти пропуску на кордоні з Польщею - зокрема Устилуг, Смільниця та Угринів, які на час карантину були закриті.