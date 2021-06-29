В Раде появился законопроект Зеленского о большом гербе Украины
29 июня в Верховной Раде зарегистрировали под №5712 законопроект президента Украины Владимира Зеленского о большом гербе Украины
Об этом сообщается на сайте Рады, передает RegioNews.
Сам текст документа отсутствует на сайте парламента, Зеленский определил его как неотложный для внеочередного рассмотрения депутатами.
Докладывать о необходимости принятия законопроекта во время его рассмотрения в Раде будет первый президент Леонид Кравчук.
Перед этим документ рассмотрит комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, а также руководство Верховной Рады.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Зеленский внес в Раду законопроект о большом государственном гербе Украины.
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