В Херсонской области боец Нацгвардии бросился под поезд
28 июня вблизи села Киселевка Херсонской области 20-летний боец Национальной гвардии бросился под пассажирский поезд "Одесса-Харьков"
Об этом сообщает издание "Херсон онлайн", передает RegioNews.
Военнослужащий получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте.
В части, где служил 20-летний парень, это стало шоком. Говорят, конфликтов с сослуживцев в "срочника" не было, офицеры к нему претензий также не имели. В день своей гибели юноша покинул часть без разрешения, и поехал в родную Билозерщину, где и покончил с собой, - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди причин самоубийства рассматривают домашние проблемы или ссору с любимой девушкой. Их будут выяснять в ходе расследования.
Напомним, 28 мая в Одесской области нашли застреленным пограничника: это уже второй случай за неделю. По предварительным данным он совершил самоубийство.
Также сообщалось, что 24 мая в Одессе на территории воинской части №9997 расположенной на ул. Инглези, в служебном кабинете нашли застреленным офицера-пограничника.