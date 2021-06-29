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29 июня 2021, 13:58 433

В Херсонской области боец Нацгвардии бросился под поезд

29 июня 2021, 13:58 433
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Фото: из открытых источников
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28 июня вблизи села Киселевка Херсонской области 20-летний боец ​​Национальной гвардии бросился под пассажирский поезд "Одесса-Харьков"

Об этом сообщает издание "Херсон онлайн", передает RegioNews.

Военнослужащий получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте.

В части, где служил 20-летний парень, это стало шоком. Говорят, конфликтов с сослуживцев в "срочника" не было, офицеры к нему претензий также не имели. В день своей гибели юноша покинул часть без разрешения, и поехал в родную Билозерщину, где и покончил с собой, - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди причин самоубийства рассматривают домашние проблемы или ссору с любимой девушкой. Их будут выяснять в ходе расследования.

Напомним, 28 мая в Одесской области нашли застреленным пограничника: это уже второй случай за неделю. По предварительным данным он совершил самоубийство.

Также сообщалось, что 24 мая в Одессе на территории воинской части №9997 расположенной на ул. Инглези, в служебном кабинете нашли застреленным офицера-пограничника.

Нацгвардия расследование уголовное дело самоубийство Херсонская область

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