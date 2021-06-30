В Киеве будут судить главу избиркома за фальсификацию местных выборов

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В Киеве предстанет перед судом глава одной из участковых избирательных комиссий в Дарницком районе, которую подозревают в фальсификации избирательной документации

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, 25 октября 2020 года во время местных выборов глава избирательной комиссии подделала и подала в территориальную избирательную комиссию уточненный протокол подсчета голосов.

Она внесла в него данные, что одна из политических партий получила на 40 голосов больше, чем из нее проголосовало избирателей.

Преступные действия были выявлены при принятии территориальной избирательной комиссией уточненного протокола участковой избирательной комиссии и объявлении результатов выборов", - говорится в сообщении.

Подозреваемой грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 5 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что на Луганщине экс-главе УИК сообщили о подозрении в фальсификации избирательной документации.