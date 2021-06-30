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30 июня 2021, 13:12 805

В Одессе задержали полицейского, продававшего арестованные машины

30 июня 2021, 13:12 805
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Фото: Facebook
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Начальника одного из районных отделов полиции Одессы подозревают в причастности к продаже элитного автомобиля, который разыскивает Интерпол. Полицейскому грозит до 6 лет лишения свободы

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

По данным правоохранителей, внедорожник "Range Rover", который разыскивает Интерпол, был изъят во время пересечения украинской границы. Машину передали в отдел полиции.

Установлено, что впоследствии начальник этого отдела "отдал" гражданину Молдовы этот внедорожник. Иностранец продал автомобиль третьему лицу.

Во время обысков в отделах полиции Одесской области следователи ГБР изъяли вещи и документы, которые свидетельствуют о систематичность таких злоупотреблений полицейским в отношении автомобилей, разыскиваемых Интерполом", - говорится в сообщении.

Мужчине сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Полицейскому грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, недавно Служба безопасности разоблачила на взяточничестве в Киеве майора полиции, который обещал закрыть уголовное производство и "крышевать" городской салон красоты.

деньги полиция авто коррупция Уголовная ответственность

 
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