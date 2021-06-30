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30 июня 2021, 13:46 526

В Киеве задержали мужчину, который ударил ножом врача "скорой"

30 июня 2021, 13:46 526
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Фото: Нацполиция
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В Киеве мужчина ударил ножом в живот сотрудника скорой медицинской помощи, в результате чего пострадавшего с ранением госпитализировали в больницу

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.

Происшествие случилось в квартире на улице Генерала Жмаченко в Днепровском районе. Женщина вызвала скорую медицинскую помощь во время конфликта с пьяным сыном.

Фигурант, увидев врачей, подошел к одному из медицинских работников и ударил ножом мужчину в живот, а после содеянного скрылся с места происшествия. Пострадавшему медики оказали неотложную помощь и госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали 47-летнего киевлянина. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Святошинском районе столицы пьяный пешеход толкнул велосипедиста на проезжую часть - под колеса грузовика, в результате чего парень погиб на месте.

госпитализация полиция конфликт скорая помощь медики

 
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