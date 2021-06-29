Шевченковский райсуд Киева, где рассматривают "дело Шеремета", "заминировали"

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В Шевченковском районном суде города Киева объявили перерыв в рассмотрении дела об убийстве журналиста Павла Шеремета - поступило сообщение о заминировании судебного учреждения

Об этом сообщила председательствующая судья Оксана Голуб, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Поскольку у нас "заминирование", нам надо объявить перерыв, у нас эвакуация, - уточнила Голуб.

По ее словам, предварительно перерыв объявлен на час.

До этого суд исследовал ряд материалов дела, предоставленных прокурором, среди которых протокол по результатам проведения негласных поисково-следственных действий. Также во время заседания стороны процесса прослушали различные аудиозаписи по делу.

Как сообщалось, 22 июня в деле Шеремета суд оставил Антоненко под домашним арестом еще на два месяца.

Напомним, 31 марта Апелляционный суд Киева оставил без изменения решение суда первой инстанции об аресте обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.