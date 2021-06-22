Дело Шеремета: Антоненко остается под домашним арестом еще на два месяца

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Шевченковский районный суд города Киева в рамках рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета продлил меру пресечения для обвиняемого по этому делу - Андрея Антоненко

Об этом объявила председательствующая судья Оксана Голуб, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Суд постановил: ходатайство прокурора - удовлетворить. Продлить срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Антоненко. Ходатайство защитника об изменении меры пресечения Кузьменко Юлии оставить без удовлетворения, - отметила председательствующая судья.

Прокурор просил продлить Антоненко меру пресечения сроком на 2 месяца.

Следующее судебное заседание по делу запланировано на 11:00 29 июня.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, медсестре парашютно-десантного батальона Яну Дугарь и ветерану АТО Андрею Антоненко.

Как сообщалось, ранее в деле Шеремета суд отложил заседание до 22 июня.

Ранее, 1 июня суд оставил Антоненко под круглосуточным домашним арестом.