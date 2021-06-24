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24 июня 2021, 12:38 71

Командиру луганского "Беркута" дали заочно четыре года заключения

24 июня 2021, 12:38 71
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Фото: из открытых источников
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Сосновский районный суд города Черкассы объявил приговор командиру луганского спецподразделения "Беркут", его заочно приговорили к 4 годам лишения свободы

Об этом сообщает "Адвокатская совещательный группа", передает RegioNews.

Дело касается избиения протестующих и журналистов возле здания Черкасской областной государственной администрации 23-27 января 2014 года.

Валерия Костенко суд признал виновным в ч. 1 ст. 171 УПК (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 365 УПК (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сам Костенко сейчас находится в розыске.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР объявило подозрение одному из полицейских за препятствование журналистам в деле Майдана.

суд уголовное дело Майдан Беркут решение

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