Командиру луганского "Беркута" дали заочно четыре года заключения
Сосновский районный суд города Черкассы объявил приговор командиру луганского спецподразделения "Беркут", его заочно приговорили к 4 годам лишения свободы
Об этом сообщает "Адвокатская совещательный группа", передает RegioNews.
Дело касается избиения протестующих и журналистов возле здания Черкасской областной государственной администрации 23-27 января 2014 года.
Валерия Костенко суд признал виновным в ч. 1 ст. 171 УПК (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 365 УПК (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что сам Костенко сейчас находится в розыске.
Напомним, ранее сообщалось, что ГБР объявило подозрение одному из полицейских за препятствование журналистам в деле Майдана.