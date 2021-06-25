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25 июня 2021, 10:59

Суд арестовал подозреваемого в поджоге дома в Белогородке

25 июня 2021, 10:59
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Фото: из открытых источников
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Суд арестовал мужчину, которого задержали по подозрению в поджоге дома в Белогородке Киевской области и жестоком убийстве.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на заместителя директора коммуникаций МВД Ярослава Тракало, передает RegioNews.

По его словам, 24 июня Киево-Святошинский суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права внесения залога.

Перед этим подозреваемый признался в убийстве и заявил, что совершил его в состоянии аффекта.

Напомним, 21 июня, в селе Белогородка Киевской области в пятиэтажном жилом доме на третьем этаже произошел взрыв, который вызвал масштабный пожар. Один человек погиб, двое жильцов, в том числе ребенок 2008 года рождения, попали в больницы.

Впоследствии стало известно, что взрыв устроил житель дома, который пытался скрыть жестокое убийство.

суд арест взрыв уголовное дело Киевская область

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