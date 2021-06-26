В Мариуполе трехлетний ребенок выпал из окна на девятом этаже

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Правоохранители устанавливают обстоятельства трагического происшествия, при которых из окна 9-го этажа выпал трехлетний мальчик. По предварительной информации, он оперся на москитную сетку

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Донецкой области.

Несчастный случай произошел 25 июня, в 14:40 в многоэтажке в Кальмиусского району Мариуполя.

Предварительно установлено, что на момент падения из окна в комнате с ребенком находился 15-летний брат", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство с пометкой "Несчастный случай". Полицейские устанавливают все обстоятельства трагического случая.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краматорске из окна четвертого этажа выпал двухлетний мальчик.