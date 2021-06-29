У Херсонській області боєць Нацгвардії кинувся під потяг

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Про це повідомляє видання "Херсон онлайн", передає RegioNews.

Військовослужбовець отримав несумісні з життям травми і загинув на місці.

У частині, де служив 20-річний хлопець, це стало шоком. Кажуть, конфліктів з товаришів по службі в строковика не було, офіцери до нього претензій також не мали. У день своєї загибелі юнак покинув частину без дозволу, і поїхав в рідну Білозерщіну, де і наклав на себе руки”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед причин самогубства розглядають домашні проблеми або сварку з коханою дівчиною. Їх будуть з’ясовувати в ході розслідування.

Нагадаємо, 28 травня на Одещині знайшли застреленим прикордонника. За попередніми даними він вчинив самогубство.

Також повідомлялось, що 24 травня в Одесі на території військової частини №9997 розташованій на вул. Інглезі, в службовому кабінеті знайшли застреленим офіцера-прикордонника.