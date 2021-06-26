На Житомирщине задержали директора предприятия на "откате" в 350 тысяч

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В Житомирской области задержали директора одного из коммунальных предприятий области на взятке. По данным полиции, он требовал 350 тыс. грн "отката" за заключение договора поставки товара и своевременную оплату по нему

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Так, по данным следствия, директор одного из коммунальных предприятий требовал у представителя общества, которое поставило оборудование на общую сумму почти 4 миллиона гривен, "откат" в 350 тысяч гривен за быстрое и беспрепятственное перечисление бюджетных средств по договору.

Правоохранители задокументировали факт получения второй части неправомерной выгоды в сумме 175 тыс. грн. Ранее, в марте этого года, было задокументировано получение аналогичной суммы первого транша.

Сейчас решается вопрос о задержании директора коммунального предприятия и сообщение ему о подозрении.

Напомним, недавно Служба безопасности разоблачила на взяточничестве в Киеве майора полиции, который обещал закрыть уголовное производство и "крышевать" городской салон красоты.