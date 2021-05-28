В Одесской области нашли застреленным пограничника: это уже второй случай за неделю
В одном из поселков Одесской области нашли застреленным пограничника. По предварительным данным он совершил самоубийство
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Погибшего нашли застреленным на своем рабочем месте. По предварительным данным, это - самоубийство.
В настоящее время на месте работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что 24 мая в Одессе на территории воинской части №9997 расположенной на ул. Инглези, в служебном кабинете нашли застреленным офицера-пограничника
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