В Одесской области нашли застреленным пограничника: это уже второй случай за неделю

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В одном из поселков Одесской области нашли застреленным пограничника. По предварительным данным он совершил самоубийство

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Погибшего нашли застреленным на своем рабочем месте. По предварительным данным, это - самоубийство.

В настоящее время на месте работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что 24 мая в Одессе на территории воинской части №9997 расположенной на ул. Инглези, в служебном кабинете нашли застреленным офицера-пограничника