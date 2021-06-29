На Киевщине задержали вооруженную банду, которая грабила людей

Фото: Нацполиция

Правоохранители Киевской области задержали группу грабителей, которые связывали хозяев и грабили дома

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Нацполиции.

Так, по данным полиции, в селе Лосятин, что на Белоцерковщине, банда вторглась в дом, связали 70-летнего хозяина и его 69-летнюю жену пластиковыми хомутами, накрыли лицо подушками и начали, выпытывали информацию относительно места хранения денег и драгоценностей.

Забрав 8 тысяч долларов и 4 мобильных телефона, они оставили хозяев в беспомощном состоянии и скрылись с места происшествия. Мужчине удалось освободиться, тогда он пошел к соседу и вызвал полицию.

Правоохранители установили, что грабителями оказались киевляне 36, 24 и 41 лет.

По местам их проживания были проведены санкционированные обыски и изъято вещественные доказательства.

Мужчин задержали и сообщили о подозрении. Теперь им грозит заключение на срок от четырех до восьми лет.

Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, ограбившего и изнасиловавшего женщину.