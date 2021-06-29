08:52  29 июня
В Украине за сутки выявили 180 новых случаев COVID-19
08:29  29 июня
Президент подписал закон о налогах для "интернет-гигантов"
08:11  29 июня
На Донбассе из-за обстрелов боевиков ранение получил военнослужащий ООС
UA | RU
UA | RU
29 июня 2021, 11:09 1627

На Киевщине задержали вооруженную банду, которая грабила людей

29 июня 2021, 11:09 1627
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители Киевской области задержали группу грабителей, которые связывали хозяев и грабили дома

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Нацполиции.

Так, по данным полиции, в селе Лосятин, что на Белоцерковщине, банда вторглась в дом, связали 70-летнего хозяина и его 69-летнюю жену пластиковыми хомутами, накрыли лицо подушками и начали, выпытывали информацию относительно места хранения денег и драгоценностей.

Забрав 8 тысяч долларов и 4 мобильных телефона, они оставили хозяев в беспомощном состоянии и скрылись с места происшествия. Мужчине удалось освободиться, тогда он пошел к соседу и вызвал полицию.

Правоохранители установили, что грабителями оказались киевляне 36, 24 и 41 лет.

По местам их проживания были проведены санкционированные обыски и изъято вещественные доказательства.

Мужчин задержали и сообщили о подозрении. Теперь им грозит заключение на срок от четырех до восьми лет.

Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, ограбившего и изнасиловавшего женщину.

расследование полиция нападение жертва грабеж

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Кадровый чендж на Сумщине: как Живицкий будет ревизовать закрома Фомы
Euronews победил BBC: какую замену Мендель нашли у Зеленского
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua