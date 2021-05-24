В Одессе обнаружили тело мертвого пограничника в служебном кабинете
В Одессе сегодня, 24 мая, на территории воинской части №9997 расположенной на ул. Инглези, в служебном кабинете обнаружили застреленным офицера-пограничника
Как передает RegioNews, об этом "Суспильному" сообщили в пресс-службе ГПСУ.
По предварительной версии, утром 24 мая дежурный офицер ГПСУ застрелился в собственном кабинете из табельного пистолета", - говорится в сообщении.
О происшествии сообщили правоохранителям. На месте работает комиссия, обстоятельства гибели военного устанавливают.
Сейчас известно, что погибшему - более 40 лет, у него есть семья.
Напомним, ранее сообщалось, что в Славянске бывший боевик застрелил мужчину.
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