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24 мая 2021, 11:41 405

В Одессе обнаружили тело мертвого пограничника в служебном кабинете

24 мая 2021, 11:41 405
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Фото: из открытых источников
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В Одессе сегодня, 24 мая, на территории воинской части №9997 расположенной на ул. Инглези, в служебном кабинете обнаружили застреленным офицера-пограничника

Как передает RegioNews, об этом "Суспильному" сообщили в пресс-службе ГПСУ.

По предварительной версии, утром 24 мая дежурный офицер ГПСУ застрелился в собственном кабинете из табельного пистолета", - говорится в сообщении.

О происшествии сообщили правоохранителям. На месте работает комиссия, обстоятельства гибели военного устанавливают.

Сейчас известно, что погибшему - более 40 лет, у него есть семья.

Напомним, ранее сообщалось, что в Славянске бывший боевик застрелил мужчину.

Одесса смерть пограничники военные пистолет

 
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