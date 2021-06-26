В Харькове трамвай слетел с рельсов и врезался в киоск

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На улице Академика Павлова в Харькове трамвай №27 слетел с рельсов и на большой скорости врезался в киоск

Как передает RegioNews, об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Событие произошло днем 26 июня возле Французского бульвара. Отмечается, что трамвай протаранил киоск "Кулиничи": от удара сильно пострадал вход в торговый павильон.

"Пассажиры пишут, что трамвай несся как ненормальный", - информируют в соцсетях.

Причиной схода с рельсов называют то, что у трамвая на ходу слетел токоприемник. Подробности происшествия и наличие пострадавших выясняются.

Ранее сообщалось, что в Днепровском районе столицы девушка поскользнулась и упала под колеса трамвая.