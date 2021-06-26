В Харькове трамвай слетел с рельсов и врезался в киоск
На улице Академика Павлова в Харькове трамвай №27 слетел с рельсов и на большой скорости врезался в киоск
Как передает RegioNews, об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Событие произошло днем 26 июня возле Французского бульвара. Отмечается, что трамвай протаранил киоск "Кулиничи": от удара сильно пострадал вход в торговый павильон.
"Пассажиры пишут, что трамвай несся как ненормальный", - информируют в соцсетях.
Причиной схода с рельсов называют то, что у трамвая на ходу слетел токоприемник. Подробности происшествия и наличие пострадавших выясняются.
Ранее сообщалось, что в Днепровском районе столицы девушка поскользнулась и упала под колеса трамвая.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Euronews победил BBC: какую замену Мендель нашли у Зеленского
С миру по нитке. Зачем Кириллу Тимошенко "малая приватизация"