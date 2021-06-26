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26 июня 2021, 14:44 360

В Харькове мужчина с кастрюлей на голове разбил ресторан

26 июня 2021, 14:44 360
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Фото: t.me/h_saltovka
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Правоохранители Харькова задержали мужчину, который ночью на "Французском бульваре" разбил летнюю площадку ресторана "МакДональдс"

Как передает RegioNews, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев происшествия.

Отмечается, что перед тем, как крушить летнюю площадку заведения, мужчина разбрызгал содержимое газового баллончика в машину, что стояла рядом с рестораном.

Напомним, стала известна окончательная причина массового отравления в Харькове. Раньше в Харькове произошло массовое отравление, которое связывают с едой из заведения общественного питания. Впоследствии полиция по данному факту возбудила уголовное дело.

Харьков ресторан кафе полиция задержание

 
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