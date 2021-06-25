Стала известна окончательная причина массового отравления в Харькове

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Госпродпотребслужба установила причину и источник массового отравления в Харькове, в результате которого пострадали 90 человек

Об этом говорится в заявлении Госпродпотребслужбы, передает RegioNews.

По результатам проверок и лабораторных исследований было установлено, что источником вспышки кишечной инфекции стал больной работник заведения питания.

Специалисты установили, что основная причина вспышки - несоблюдение санитарно-гигиенического режима заведениями питания, которые имели общую кухню. Вероятный источник вспышки - больной работник", - говорится в сообщении.

Известно, что главный госинспектор Харьковской области решил закрыть два ресторана, откуда началась вспышка.

Один из ресторанов обязали уничтожить пищевые продукты, несущие угрозу здоровью и жизни людей.

Напомним, в Харькове произошло массовое отравление, которое связывают с едой из заведения общественного питания. Впоследствии полиция по данному факту возбудила уголовное дело.