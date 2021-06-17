По факту массового отравления в Харькове открыли уголовное дело

Фото: Суспільне

Работники Нацполиции Харьковской области возбудили уголовное дело и начали расследовать причины массового отравления в одном из заведений Харькова

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Харьковской области Елену Баранник, передает RegioNews.

По ее словам, дело открыли по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений),

Санкция статьи предусматривает штраф до 51 тысячи гривен или арест до полугода, или лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове массовое отравление, которое связывают с едой из заведения общественного питания.