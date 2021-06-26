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Под Харьковом в Чугуеве горит рынок: людей эвакуировали
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26 июня 2021, 18:11 509

Под Харьковом в Чугуеве горит рынок: людей эвакуировали

26 июня 2021, 18:11 509
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Фото: скриншот видео
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В городе Чугуев Харьковской области произошел серьезный пожар на местном рынке. Площадь пожара составляет более 700 кв.м.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ и соцсети.

На кадрах, опубликованных в сети, с района рынка виден огонь и густой дым.

По данным очевидцев, горят также и гаражи, которые находятся по соседству с рынком. Людей с рынка эвакуировали. Официальной информации о причинах пожара и о пострадавших пока не поступало.

Все спасатели города брошены на тушение. Также отправлены 7 пожарных подразделений из Харькова в помощь. По последней информации основные очаги возгорания уже ликвидированы, однако тушение пожара продолжается.

Напомним, ранее в селе Котляры Харьковского района произошел масштабный пожар на станции технического обслуживания автомобилей. Дотла сгорело пять автомобилей.

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