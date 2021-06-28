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В зоне ООС в эти сутки нарушений режима прекращения огня не было
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28 июня 2021, 18:17 6

В зоне ООС в эти сутки нарушений режима прекращения огня не было

28 июня 2021, 18:17 6
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Фото из открытых источников
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С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Украинские военные контролируют ситуацию и соблюдают режим прекращения огня, - говорится в сообщении.

В районе проведения операции также выполняют задачи другие составляющие сил обороны.

В частности, сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 2 гектаров территории и передали на уничтожение 37 взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, в течение 27 июня в зоне ООС произошли четыре обстрела, боевики ранили украинского военного.

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