В зоне ООС в эти сутки нарушений режима прекращения огня не было
С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Украинские военные контролируют ситуацию и соблюдают режим прекращения огня, - говорится в сообщении.
В районе проведения операции также выполняют задачи другие составляющие сил обороны.
В частности, сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 2 гектаров территории и передали на уничтожение 37 взрывоопасных предметов.
Как сообщалось, в течение 27 июня в зоне ООС произошли четыре обстрела, боевики ранили украинского военного.
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