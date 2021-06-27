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27 июня 2021, 16:12 1462

В Одессе суд оправдал военного, который в 2014 году перешел на сторону оккупантов

27 июня 2021, 16:12 1462
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Фото: mil.in.ua
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Малиновский суд Одессы оправдал предателя военной присяги Владислава Баглая из-за истечения сроков давности уголовного дела

Об этом сообщает Цензор.Нет, передает RegioNews.

Известно, что харьковчанин Владислав Баглй 1995 года рождения в 2013 году вступил в Севастопольский Военно-Морской институт им. Нахимова, где принял Военную Присягу на верность украинскому народу.

После оккупации Крыма продолжил обучение и принял "военную присягу Российской Федерации". Издание отмечает, что осенью 2018 года в Одессе он устроился на работу в дельфинарий "НЕМО".

При этом он якобы посещал оккупированный Крым, выезжал за границу, а также публиковал в соцсетях фотографии с друзьями из специальных подразделений разведки Черноморского флота РФ и ФСБ.

В отношении военнослужащих, которые предали Украинскую Присягу, ранее были возбуждены уголовные дела по статье 408 ч.1 Уголовного Кодекса Украины (дезертирство).

Решением судьи Натальи Кузьменко от 12.03.2021 года Владислав Баглай признан невиновным в связи с окончанием сроков давности, предусмотренных ст. 49 УК Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине завершили расследование дела крымских чиновников-предателей.

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