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Донбасс: с начала суток - тишина
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28 июня 2021, 10:19 13

Донбасс: с начала суток - тишина

28 июня 2021, 10:19 13
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Фото из открытых источников
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За прошедшие сутки, 27 июня, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня в зоне ООС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

По состоянию на 7 часов утра, 28 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Вместе с тем, в предыдущие сутки вблизи поселка Шумы враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, неподалеку Старогнатовки российские оккупанты осуществляли обстрел из автоматических станковых гранатометов, на Приазовье, неподалеку Водяного, противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого удовлетворительное, - сообщают в штабе.

На севере Луганщины зафиксировано пролет вражеского БПЛА (типа "Орлан-10") с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был своевременно подавлен средствами РЭБ.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителей СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в зоне ООС четыре обстрела, боевики ранили украинского военного.

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