У зоні ООС цієї доби порушень режиму припинення вогню не було
Від початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Українські військові контролюють ситуацію та дотримуються режиму припинення вогню, - йдеться в повідомленні.
У районі проведення операції також виконують завдання інші складові сил оборони.
Зокрема, сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 2 гектари території та передали на знищення 37 вибухонебезпечних предметів.
Як повідомлялося, упродовж 27 червня у зоні ООС відбулися чотири обстріли, бойовики поранили українського військового.
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