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В зоне ООС четыре обстрела, боевики ранили украинского военного
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27 июня 2021, 18:33 17

В зоне ООС четыре обстрела, боевики ранили украинского военного

27 июня 2021, 18:33 17
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Фото: из открытых источников
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27 июня в течение суток в зоне проведения ООС на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В частности, вблизи поселка Шумы боевики стреляли из минометов 120-го и 82-го калибров. А неподалеку Старогнатовки российские оккупанты обстреляли позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.

В результате вражеского огня один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Кроме того, неподалеку Водяного противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

На севере Луганской области силы ООС зафиксировали вражеский беспилотник "Орлан-10", его подавили силы РЭБ.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе 15 обстрелов из запрещенного оружия, погиб украинский военный.

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