На Донбассе из-за обстрелов боевиков погиб украинский военный

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За прошедшие сутки, 25 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, в районе Водяного, что на Приазовье, враг трижды обстреливал позиции Объединенных сил из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Также из минометов стреляли вблизи Гранитного.

Недалеко от Золотого – 4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, а возле Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Песков и Майорска враг трижды открывал огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе населенных пунктов Катериновка и Авдеевка были зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавились средствами РЭБ.

По состоянию на 7 часов утра, 26 июня зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Пески противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

В результате обстрела один украинский военный получил осколочное ранение несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 июня в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня.