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26 июня 2021, 14:13 64

В Черное море для участия в учениях направляется ракетный эсминец США

26 июня 2021, 14:13 64
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Фото: twitter.com/USNavyEurope
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Для участия в ежегодных международных учениях "Sea Breeze-2021" в Черное море направляется ракетный эсминец США

Как передает RegioNews, об этом сообщили в посольстве США в Украине.

Американский ракетный эсминец USS Ross направляется в Черное море для участия в ежегодных учениях "Sea Breeze" с более 30 странами со всего мира", - говорится в сообщении.

Учения в этом году продлятся с 28 июня до 10 июля и будут самыми масштабными за последние 20 лет. В учениях примут участие более 3 тыс. человек, 24 корабля, 40 воздушных судов, 18 команд специального назначения и водолазных команд,

Учения пройдут в северо-западной части Черного моря, в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

Напомним, в этом году международное обучение "Sea Breeze" состоится при участии рекордного количества стран, свое участие официально подтвердил Шестой флот ВМС США.

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