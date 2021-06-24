В Кирилловке троих детей на матрасе унесло в открытое море: их спасали полицейские

Фото: Нацполиция

В курортной Кирилловке трех мальчиков на надувном матрасе ветром унесло в открытое море. Полицейские на катере догнали матрас, когда он был в 500 метрах от берега

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.

Так, сегодня утром к правоохранителям поступило сообщение о том, что в открытое море ветром относит надувной матрас с тремя детьми 7, 9 и 14 лет.

Стражи порядка мгновенно прибыли на место вызова и догнали на катере матрас, когда он уже находился на расстоянии около 500 метров от берега", - говорится в сообщении.

Дети возвращены родителям невредимыми. Полицейские провели с родителями профилактическую беседу и отметили необходимость разъяснять детям правила поведения на воде.

Напомним, на водных объектах Украины за прошедшие сутки погибли 13 человек, из которых один ребенок. С начала же июня утонули 126 человек, из них - 28 детей.