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18 марта 2021, 18:58 58

Спасенные с затонувшего возле Румынии судна моряки вернулись в Украину

18 марта 2021, 18:58 58
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Фото: romania.mfa.gov.ua
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10 спасенных украинских моряков из затонувшего в Черном море возле берегов Румынии судна Volgo Balt 179 вернулись в Украину.

Об этом сообщает посольство Украины в Румынии, передает RegioNews.

Сегодня, 18 марта 2021 года, украинские моряки-члены экипажа судна Volgo Balt 179 в сопровождении сотрудников Посольства Украины в Румынии прибыли на пункт пересечения границы Рени", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что после оформления въезда на территорию страны украинские граждане должны поехать в Одессу, где их встретят представители компании-оператора затонувшего судна.

Состояние здоровья всех десяти спасенных украинских моряков удовлетворительное", - добавили в посольстве.

Во время пребывания на территории Румынии члены экипажа затонувшего судна были обеспечены всем необходимым и прошли соответствующие лечебно-профилактические процедуры для организации безопасной транспортировки на родину.

Напомним, 11 марта в Черном море затонуло судно с украинским экипажем на борту. Двое людей погибли, еще один пропал без вести.

Украина корабли Румыния авария моряки

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