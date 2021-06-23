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23 июня 2021, 09:16 1288

В Киеве машину во время ДТП отбросило на пешеходов: три человека травмированы

23 июня 2021, 09:16 1288
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Фото: из открытых источников
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Из-за столкновения легковых автомобилей Audi и Skoda в Голосеевском районе Киева пострадали люди - автомобиль Skoda от удара отбросило на пешеходов

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Киев Оперативный".

В частности, отмечается, что ДТП произошло на перекрестке улиц Васильковской и Ломоносова. По словам водителя Audi, водитель Skoda пытался развернуться и не предоставил преимущество водителю Audi, который ехал навстречу.

После столкновения автомобиль Skoda отбросило на двух пешеходов. Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители. Сейчас оба пешехода и водитель автомобиля госпитализированы.

Напомним, в Николаевской области на автотрассе М14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых машин и грузовика.

госпитализация ДТП полиция дороги авто

 
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