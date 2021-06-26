На Франковщине произошло смертельное ДТП: два человека травмированы, один - погиб

Фото: Нацполиция

В селе Ямница Ивано-Франковского района в результате столкновения двух легковушек на трассе Н-09 один человек погиб, еще двое - травмировались. В полиции начато уголовное производство

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции области.

Правоохранители предварительно установили, что 21-летний местный, управляя автомобилем "Opel Ascona", на закругленном участке дороги не выбрал безопасную скорость.

Мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Toyota Camry", за рулем которого находился 35-летний житель Житомира.

В результате ДТП 19-летний пассажир "Opel Ascona" погиб на месте происшествия. Водитель и пассажирка этой же машины с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

У водителей обоих транспортных средств отобраны образцы для проверки на состояние опьянения. По факту аварии следователи начали уголовное производство.

Напомним, 21 июня утром на улице Горького села Покровское Покровской сельской территориальной общины Никопольского района столкнулись микроавтобус и легковушка, в результате чего погибли два человека, еще восемь - травмированы.