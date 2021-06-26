В Донецкой области водитель авто насмерть сбил дорожного рабочего

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Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на автодороге "Бахмут-Покровск-Михайловка": водитель автомобиля Subaru Impreza сбил насмерть 42-летнего мужчину, который проводил дорожные работы

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Донецкой области.

Предварительно установлено, что 26-летний водитель, управляя автомобилем Subaru Impreza, совершил наезд на 42-летнего пешехода, который проводил дорожные работы по нанесению дорожной разметки", - говорится в сообщении.

От полученных травм пострадавший скончался. На месте происшествия продолжают работать следователи области. Полные обстоятельства устанавливаются.

Отмечается, что предварительная правовая квалификация предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Напомним, в Николаевской области на автотрассе М14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых машин и грузовика.