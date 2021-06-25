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25 июня 2021, 15:50 131

Командование РФ увеличило количество офицеров оккупационной разведки на Донбассе, - Минобороны

25 июня 2021, 15:50 131
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Фото из открытых источников
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Оккупационные войска увеличили интенсивность применения диверсионно-разведывательных групп на Донбассе

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, передает RegioNews.

Командование ВС РФ продолжает мероприятия по дестабилизации обстановки вдоль линии соприкосновения и поддержанию напряженного состояния в обществе на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, - говорится в сообщении.

В частности, российские оккупационные войска увеличили интенсивность применения диверсионно-разведывательных групп, сформированных преимущественно из кадровых офицеров ВС РФ.

Каждая такая группа включает снайперов, вооруженных снайперскими винтовками калибра 12,7 мм, оборудованными приборами ночного видения и бесшумной стрельбы для осуществления провокационных обстрелов позиций подразделений Объединенных сил с целью открытия огня в ответ, - говорится в сообщении.

В то же время оккупанты наращивают боевые способности оперативной группировки российских оккупационных войск.

Так, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК продолжается второй этап сборов с военнообязанными запаса (22-26 июня 2021). Занятия проводятся на полигонах "Центральный-1”, "Южный”, "Восточный”, "Славный”, "Передовой”, "Удалой”, "Приморский”.

Как сообщалось, в течение суток на Донбассе боевики били из запрещенных вооружений и гранатометов, есть раненый. За прошедшие сутки, 24 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня.

Также вчера стало известно, что на оккупированные территории не пускают инспекторов МАГАТЭ. Украинская делегация в ТКГ заявила об очередном сознательном нарушении Россией договоренностей - инспекторам МАГАТЭ блокируют доступ к ядерному материалу на временно оккупированных территориях.

Донбасс РФ война разведка оккупанты офицер

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