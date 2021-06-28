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Донбас: від початку доби – тиша
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28 червня 2021, 10:19 13

Донбас: від початку доби – тиша

28 червня 2021, 10:19 13
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Фото з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 27 червня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню в зоні ООС

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Станом на 7 годину ранку, 28 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Разом з тим, попередньої доби поблизу селища Шуми ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, неподалік Старогнатівки російські окупанти здійснювали обстріл з автоматичних станкових гранатометів, на Приазов’ї, неподалік Водяного, противник вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В результаті ворожого обстрілу один військовий отримав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – задовільний, - повідомляють у штабі.

На півночі Луганщини зафіксовано проліт ворожого БПЛА (типу "Орлан-10") з перетином лінії розмежування. БПЛА противника був своєчасно подавлений засобами РЕБ.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Як повідомлялося, минулої доби в зоні ООС чотири обстріли, бойовики поранили українського військового.

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