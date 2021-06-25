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25 июня 2021, 10:02 1399

Спасатели предупреждают о грозах, граде и шквалах в Украине

25 июня 2021, 10:02 1399
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Фото: из открытых источников
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Часть территорий Украины ожидает ухудшения погодных условий из-за аномальной жары. В западных областях страны ожидаются грозы, град и шквалы

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в западных областях ожидаются град и шквалы 15-20 м/с, объявлен I уровень опасности, желтый.

Ухудшение погоды будет наблюдаться на фоне сильной жары. В большинстве областей также объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

25 июня в западных, северных, восточных, Винницкой и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сообщили в ГСЧС.

Ожидается, что температура воздуха будет достигать +30...+36°C.

Напомним, 22 июня Киев накрыла "Астраханская” песчаная буря, ее видно даже из космоса.

непогода погода ГСЧС Синоптики Жара

 
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