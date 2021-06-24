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24 июня 2021, 10:46 84

В Украине за сутки утонули 13 человек, среди них один ребенок

24 июня 2021, 10:46 84
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Фото: из открытых источников
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На водных объектах Украины за прошедшие сутки погибли 13 человек, из которых один ребенок. С начала же июня утонули 126 человек, из них - 28 детей

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности... Только за прошедшие сутки вода унесла жизни 13 человек, из которых 1 - ребенок", - говорится в сообщении.

Спасатели предостерегают быть осторожными во время пребывания на воде и соблюдать все правила безопасности.

Напомним, 20 июня три человека утонули на Киевском водохранилище еще один человек - на реке Каменка в Фастовском районе области.

вода смерть спасатели ГСЧС дети

 
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