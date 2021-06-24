В Украине за сутки утонули 13 человек, среди них один ребенок
На водных объектах Украины за прошедшие сутки погибли 13 человек, из которых один ребенок. С начала же июня утонули 126 человек, из них - 28 детей
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности... Только за прошедшие сутки вода унесла жизни 13 человек, из которых 1 - ребенок", - говорится в сообщении.
Спасатели предостерегают быть осторожными во время пребывания на воде и соблюдать все правила безопасности.
Напомним, 20 июня три человека утонули на Киевском водохранилище еще один человек - на реке Каменка в Фастовском районе области.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
С миру по нитке. Зачем Кириллу Тимошенко "малая приватизация"
Здоровая страна: что не так с очередным амбициозным проектом Зеленского