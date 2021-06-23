Спасатели помогли 26 туристам в непогоду сойти с Говерлы

Фото ГСЧС

Спасатели ГСЧС во вторник вечером помогли безопасно спуститься во время непогоды группе из 26 сумских туристов, в том числе 22 детям, с горы Говерла

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews.

Вчера, 22 июня в 18:15 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области поступило сообщение о том, что туристы из Сумской области в составе группы из 46 человек во время восхождения с горы Говерла по "синему" маршруту из-за осложнения погодных условий (сильный дождь, гроза) не могут самостоятельно сойти к подножию горы.

В 18:25 для проведения спасательных работ были направлены спасатели ПРВ Ворохта пост Заросляк. В 19:30 спасатели прибыли к группе туристов, после чего было установлено, что часть группы спускается с горы самостоятельно, интенсивность осадков уменьшается. Спасатели оказали помощь по безопасному восхождению 26 лицам, из которых 22 детей и четверо взрослых, в том числе одна роженица, - указано в сообщении на сайте ГСЧС.

В 20: 55 спасательные работы завершились, травмированных нет.

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