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23 июня 2021, 11:23 982

Спасатели помогли 26 туристам в непогоду сойти с Говерлы

23 июня 2021, 11:23 982
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Фото ГСЧС
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Спасатели ГСЧС во вторник вечером помогли безопасно спуститься во время непогоды группе из 26 сумских туристов, в том числе 22 детям, с горы Говерла

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews.

Вчера, 22 июня в 18:15 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области поступило сообщение о том, что туристы из Сумской области в составе группы из 46 человек во время восхождения с горы Говерла по "синему" маршруту из-за осложнения погодных условий (сильный дождь, гроза) не могут самостоятельно сойти к подножию горы.

В 18:25 для проведения спасательных работ были направлены спасатели ПРВ Ворохта пост Заросляк. В 19:30 спасатели прибыли к группе туристов, после чего было установлено, что часть группы спускается с горы самостоятельно, интенсивность осадков уменьшается. Спасатели оказали помощь по безопасному восхождению 26 лицам, из которых 22 детей и четверо взрослых, в том числе одна роженица, - указано в сообщении на сайте ГСЧС.

В 20: 55 спасательные работы завершились, травмированных нет.

Как сообщалось, вчера в Одесской области на пляже произошел оползень, вероятно под обвалом есть люди.

непогода горы туристы спасатели ГСЧС

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