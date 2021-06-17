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17 июня 2021, 12:22 530

Ночная гроза затопила и обесточила Мариуполь

17 июня 2021, 12:22 530
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Ливень с грозой и градом, который обрушился на Мариуполь в ночь с 16 на 17 июня, стал причиной многочисленных подтоплений и аварий в электросетях

"На улицах города образовались "озера" в которых "тонули" автомобили, а сильными порывами ветра валило деревья и рвало провода. Вследствие аварийных ситуаций во всех районах города произошли отключения электроэнергии", - сообщает MRPL.CITY.

По данным городского контактного-центра "15-55", в Мариуполе произошло аварийное отключение электроснабжения во всех районах, бригада МРЭС будет работать в течение всего дня.

В трамвайно-троллейбусном управлении города с приближением грозы заранее начали предпринимать меры, чтобы исключить негативные последствия непогоды на работу пассажирского транспорта. Об этом сообщил начальник КП "МТТУ" Виталий Донев.

"Наши бригады работали всю ночь – очищали стрелочные переводы и пути от мусора, убирали намытые на трамвайные пути камни, откачивали воду на некоторых участках, в том числе в депо", - сказал Виталий Донев.

В то же время, жители сообщают, что, несмотря на предпринятые горсоветом меры, "коммунальный ад" в Мариуполе предотвратить не удалось.

Как сообщалось, в результате аномального выпадения осадков в Мариуполе в период с 4 по 8 июня городу был нанесен ущерб на сумму 52,3 млн. грн.

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