12:42  25 июня
"Нафтогаз" повысил цены на газ в июле почти на 10%
09:19  25 июня
Против мэра Ровно открыли производство из-за обещания "запаковать всех ромов в автобус"
08:11  25 июня
На Донбассе боевики били из запрещенных вооружений и гранатометов, есть раненый
UA | RU
UA | RU
25 июня 2021, 14:33 1356

Стало известно, из-за чего самолет "Киев-Батуми" вчера после взлета вернулся в "Борисполь"

25 июня 2021, 14:33 1356
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Самолет SkyUp PQ0421, что вылетел из аэропорта «Борисполь» в направлении Батуми, вчера вернулся из-за разгерметизации салона

Об этом сообщает PavlovskyNews со ссылкой на свидетельства очевидцев и участников происшествия, передает RegioNews.

Пассажирам рейса Киев-Батуми пришлось использовать кислородные маски, чтобы дышать.

Все было хорошо, взлетели по плану и тут через 15 мин. полета без предупреждения перед лицом выпадают кислородные маски. Очень страшно и объявляют о возможной разгерметизации в самолете. Персонал молодцы, они без малейшего намека на панику спокойно делали свою работу и, самое главное, приостановили панику в самолете, - написала в комментариях к сообщению компании SkyUp в Facebook одна из пассажирок.

Как сообщалось, вчера самолет Киев-Батуми вернулся в аэропорт "Борисполь" из-за нештатной ситуации на борту. Он вернулся в аэропорт "Борисполь" вскоре после взлета, пассажирам сообщили, что они вылетят другим рейсом в ближайшее время.

самолет происшествия Борисполь пассажирские перевозки аварийная посадка

Дорогу из Киева в аэропорт "Борисполь" закроют до 20 августа
19 июня 2021, 12:56
Настоящее заминирование: в Борисполе подложили гранату под машину, водитель чудом уцелел
17 июня 2021, 16:08
В оккупированном Симферополе не могут приземлиться 11 самолетов
17 июня 2021, 13:59
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Euronews победил BBC: какую замену Мендель нашли у Зеленского
С миру по нитке. Зачем Кириллу Тимошенко "малая приватизация"
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram