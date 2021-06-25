Стало известно, из-за чего самолет "Киев-Батуми" вчера после взлета вернулся в "Борисполь"

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Об этом сообщает PavlovskyNews со ссылкой на свидетельства очевидцев и участников происшествия, передает RegioNews.

Пассажирам рейса Киев-Батуми пришлось использовать кислородные маски, чтобы дышать.

Все было хорошо, взлетели по плану и тут через 15 мин. полета без предупреждения перед лицом выпадают кислородные маски. Очень страшно и объявляют о возможной разгерметизации в самолете. Персонал молодцы, они без малейшего намека на панику спокойно делали свою работу и, самое главное, приостановили панику в самолете, - написала в комментариях к сообщению компании SkyUp в Facebook одна из пассажирок.

Как сообщалось, вчера самолет Киев-Батуми вернулся в аэропорт "Борисполь" из-за нештатной ситуации на борту. Он вернулся в аэропорт "Борисполь" вскоре после взлета, пассажирам сообщили, что они вылетят другим рейсом в ближайшее время.