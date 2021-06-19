Дорогу из Киева в аэропорт "Борисполь" закроют до 20 августа

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Во вторник, 22 июня, стартует ремонт дороги из Киева в международный аэропорт "Борисполь"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"С 23 июня проезд будет временно закрыт в направлении г. Борисполь. Движение в две стороны будет осуществляться по проезду в направлении Киева”, – говорится в сообщении.

По предварительной информации, ремонтные работы должны завершиться до 20 августа.

В аэропорту отмечают, что в связи с ремонтными работами дорога до аэропорта может занимать больше времени, чем обычно.

Напомним, ранее в "Укравтодоре" сообщили, что со следующего года в Украине больше не будет "текущего среднего ремонта дорог".