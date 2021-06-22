В Украине усилят контроль за миграцией со странами, где распространяется штамм "Дельта”

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В Украине рассматривают возможность ограничения по миграции со странами, где стремительно распространяется штамм коронавируса “Дельта”

Об этом шла речь на селекторном совещании, которое состоялось в Офисе Президента, передает RegioNews.

Участники совещания заслушали информацию Национальной академии наук Украины относительно распространения штамма COVID-19 "Дельта”. По данным НАН, этот штамм коронавируса в 1,6 раза заразнее, чем штамм "Альфа”, в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза. Соответственно, Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения должны подготовить соответствующие предложения.

Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения должны подготовить предложения о целесообразности установления дополнительного контроля и ограничений в отношении миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм "Дельта”, — сообщили в Офисе Президента.

Как сообщалось, в Минздраве рассказали о подготовке к появлению в Украине индийского штамма COVID-19. Украина готовится к возможному появлению индийского штамма коронавируса наращиванием темпов вакцинации и введением ограничений для иностранцев при пересечении границы.