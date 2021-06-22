11:11  22 июня
На Харьковщине разоблачили бизнес по производству агрохимикатов: проведено 14 обысков
13:03  22 июня
В Минздраве рассказали о подготовке к появлению в Украине индийского штамма COVID-19
08:11  22 июня
За сутки в ООС зафиксировали 14 обстрелов украинских войск, потерь нет
UA | RU
UA | RU
22 июня 2021, 14:53 290

В Украине усилят контроль за миграцией со странами, где распространяется штамм "Дельта”

22 июня 2021, 14:53 290
Читайте також українською мовою
Фото www.president.gov.ua
Читайте також
українською мовою

В Украине рассматривают возможность ограничения по миграции со странами, где стремительно распространяется штамм коронавируса “Дельта”

Об этом шла речь на селекторном совещании, которое состоялось в Офисе Президента, передает RegioNews.

Участники совещания заслушали информацию Национальной академии наук Украины относительно распространения штамма COVID-19 "Дельта”. По данным НАН, этот штамм коронавируса в 1,6 раза заразнее, чем штамм "Альфа”, в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза. Соответственно, Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения должны подготовить соответствующие предложения.

Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения должны подготовить предложения о целесообразности установления дополнительного контроля и ограничений в отношении миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм "Дельта”, — сообщили в Офисе Президента.

Как сообщалось, в Минздраве рассказали о подготовке к появлению в Украине индийского штамма COVID-19. Украина готовится к возможному появлению индийского штамма коронавируса наращиванием темпов вакцинации и введением ограничений для иностранцев при пересечении границы.

COVID-19 Минздрав МИД миграция Ограничение Офис президента

В Украине уже сделали два миллиона прививок от COVID-19
22 июня 2021, 10:41
Две области не соответствуют "зеленой" зоне карантина - данные Минздрава
22 июня 2021, 10:26
В Киеве разоблачили 14 иностранцев, которые незаконно жили в Украине
21 июня 2021, 14:20
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Франковск вырос: как села ОТГ радуются, а жители города расплачиваются за победу над Парижем
Зеленая волна Садового: куда может привести мэра Львова политический альянс с президентом
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua