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22 июня 2021, 10:41 148

В Украине уже сделали два миллиона прививок от COVID-19

22 июня 2021, 10:41 148
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Фото: из открытых источников
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В Украине за прошедшие сутки прививки от COVID-19 получили 8 966 человек. Вакцинация проводилась 87 мобильными бригадами по иммунизации, 213 пунктами прививки и 20 центрами вакцинации населения

Как передает RegioNews об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

С начала вакцинальной кампании проведено всего 2 095 458 прививок.

С начала вакцинальной кампании привито 1 732 613 человек, из них получили 1 дозу - 1 732 611 людей, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 362 847 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом)", - говорится в сообщении.

По состоянию на 21 июня в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 721 320 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине могут ввести обязательную COVID-вакцинацию для учителей.

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