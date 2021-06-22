В Украине уже сделали два миллиона прививок от COVID-19

Фото: из открытых источников

В Украине за прошедшие сутки прививки от COVID-19 получили 8 966 человек. Вакцинация проводилась 87 мобильными бригадами по иммунизации, 213 пунктами прививки и 20 центрами вакцинации населения

Как передает RegioNews об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

С начала вакцинальной кампании проведено всего 2 095 458 прививок.

С начала вакцинальной кампании привито 1 732 613 человек, из них получили 1 дозу - 1 732 611 людей, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 362 847 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом)", - говорится в сообщении.

По состоянию на 21 июня в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 721 320 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине могут ввести обязательную COVID-вакцинацию для учителей.