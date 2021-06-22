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22 июня 2021, 13:03 612

В Минздраве рассказали о подготовке к появлению в Украине индийского штамма COVID-19

22 июня 2021, 13:03 612
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Фото: из открытых источников
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Украина готовится к возможному появлению индийского штамма коронавируса наращиванием темпов вакцинации и введением ограничений для иностранцев при пересечении границы

Об этом в ходе форума "Украина 30" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает RegioNews.

Сейчас мы как готовимся - путем вакцинации нашего населения. Сейчас в Украине в наличии 2 628 000 доз вакцины, мы наращиваем масштабную кампанию по иммунопрофилактике, которая будет расти каждый день", - сказал Ляшко.

Он добавил, что параллельно с этим каждый иностранец, который посещает Украину, должен предоставить негативный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о прохождении полного курса COVID-вакцинации.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали о количестве утилизированных COVID-вакцин

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