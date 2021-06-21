За сутки коронавирус подхватили более 300 украинцев

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За сутки 20 июня 2021 года в Украине зафиксировано 323 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе 15 – у детей.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, пишет RegioNews.

За минувшие сутки в больницы госпитализированы 375 человек, умерло 16 больных, выздоровели 677 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР-8 943 человека,

методом ИФА-1 147 человек,

экспресс-тестами - 4 008 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (95,) Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 229 846 человек, выздоровели 2 152 140 человек, скончались 52 032 человека, проведено ПЦР-тестов – 10 679 015.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 479 новых случаев коронавируса, болезнь унесла жизни 24 человек.