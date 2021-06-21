10:28  21 июня
За сутки коронавирус подхватили более 300 украинцев
10:58  21 июня
На Буковине ливни затопили дома, дороги и мосты
09:59  21 июня
На Донбассе оккупанты четыре раза обстреляли украинских военных
UA | RU
UA | RU
21 июня 2021, 10:28 5

За сутки коронавирус подхватили более 300 украинцев

21 июня 2021, 10:28 5
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За сутки 20 июня 2021 года в Украине зафиксировано 323 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе 15 – у детей.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, пишет RegioNews.

За минувшие сутки в больницы госпитализированы 375 человек, умерло 16 больных, выздоровели 677 человек.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР-8 943 человека,
  • методом ИФА-1 147 человек,
  • экспресс-тестами - 4 008 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (95,) Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 229 846 человек, выздоровели 2 152 140 человек, скончались 52 032 человека, проведено ПЦР-тестов – 10 679 015.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 479 новых случаев коронавируса, болезнь унесла жизни 24 человек.

коронавирус COVID-19 больные смерть статистика выздоровление

В Днепре открыли центр COVID-вакцинации для жителей области
20 июня 2021, 15:45
В лагере "Артек" в оккупированном Крыму обнаружили вспышку COVID-19
20 июня 2021, 14:39
В Украине за минувшие сутки сделали 25 тысяч прививок от COVID-19
20 июня 2021, 12:55
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Зеленая волна Садового: куда может привести мэра Львова политический альянс с президентом
Вместо "народных республик" – фейковые "советы". Как план по разрыву Украины на куски перешел к запасному варианту
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram