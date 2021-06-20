В Украине за минувшие сутки сделали 25 тысяч прививок от COVID-19
За прошедшие сутки, 19 июня, в Украине получили вакцину против коронавируса 25 603 граждан
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
В частности, первой дозой привили 21 616 граждан, второй - 3 987 человек.
В течении суток работали 214 мобильных бригад, 362 пункты вакцинации и 46 центров вакцинации.
По состоянию на 18 июня 2021 года в лист ожидания Covid-вакцинации записались 715 211 желающих.
От начала кампании вакцинации в Украине иммунизировали 1 722 327 человек, из них получили первую дозу 1 722 325 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 359 777 человек. Всего сделали 2 082 102 прививки.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине уже сделали более двух миллионов прививок от коронавируса.
В Украине менее 500 новых заражений COVID-19, умерли 24 пациентаВсе новости »
20 июня 2021, 10:17СБУ проведет на Тернопольщине тактико-специальные учения
19 июня 2021, 18:55Правительство хочет пустить на празднование 30-й годовщины Независимости почти 5,5 млрд грн
19 июня 2021, 18:45
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Зеленая волна Садового: куда может привести мэра Львова политический альянс с президентом
Вместо "народных республик" – фейковые "советы". Как план по разрыву Украины на куски перешел к запасному варианту