В Украине за минувшие сутки сделали 25 тысяч прививок от COVID-19

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За прошедшие сутки, 19 июня, в Украине получили вакцину против коронавируса 25 603 граждан

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

В частности, первой дозой привили 21 616 граждан, второй - 3 987 человек.

В течении суток работали 214 мобильных бригад, 362 пункты вакцинации и 46 центров вакцинации.

По состоянию на 18 июня 2021 года в лист ожидания Covid-вакцинации записались 715 211 желающих.

От начала кампании вакцинации в Украине иммунизировали 1 722 327 человек, из них получили первую дозу 1 722 325 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 359 777 человек. Всего сделали 2 082 102 прививки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине уже сделали более двух миллионов прививок от коронавируса.