В Украине менее 500 новых заражений COVID-19, умерли 24 пациента
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 479 новых случаев коронавируса, болезнь унесла жизнь 24 человек
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
В частности, заболели 15 детей и 6 медицинских работников. Также за минувшие сутки были госпитализировали 544 человек, выписали 755 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91), Херсонской (39), Харьковской (32), Николаевской (32) и Киевской (32) областях", - говорится в сообщении.
Протестировано методом ПЦР - 13 865 человек, методом ИФА - 2 958 человек, экспресс-тестами - 8 514 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 229 523 человек;
- выздоровели - 2 151 463 человек;
- летальных случаев - 52 016.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине еще 852 человека заболели коронавирусом.
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