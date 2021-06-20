В Украине менее 500 новых заражений COVID-19, умерли 24 пациента

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 479 новых случаев коронавируса, болезнь унесла жизнь 24 человек

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

В частности, заболели 15 детей и 6 медицинских работников. Также за минувшие сутки были госпитализировали 544 человек, выписали 755 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91), Херсонской (39), Харьковской (32), Николаевской (32) и Киевской (32) областях", - говорится в сообщении.

Протестировано методом ПЦР - 13 865 человек, методом ИФА - 2 958 человек, экспресс-тестами - 8 514 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 229 523 человек;

выздоровели - 2 151 463 человек;

летальных случаев - 52 016.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине еще 852 человека заболели коронавирусом.