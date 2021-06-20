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20 июня 2021, 15:45 10

В Днепре открыли центр COVID-вакцинации для жителей области

20 июня 2021, 15:45 10
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Фото: из открытых источников
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В Днепре открыли центр вакцинации от коронавируса, который будет принимать жителей всей Днепропетровской области

Об этом сообщает Днепропетровская областная государственная администрация, передает RegioNews.

Областной центр вакцинации от коронавируса открыли в центре города - чтобы добираться сюда было удобно. Он будет принимать посетителей каждые выходные. Иммунизация бесплатная", - говорится в сообщении.

В центре могут получить прививку жители области, которые записались в лист ожидания вакцинации через портал или приложение "Дія". Прививки делают китайской вакциной от коронавируса CoronaVac.

Сначала посетителей регистрируют. Далее их осматривает врач. После прививки пациенты полчаса отдыхают под наблюдением медиков", - рассказали в ОГА.

Напомним, в Украине на этой неделе откроют более 60 центров COVID-вакцинации.

коронавирус вакцина Днепр ОГА вакцинация

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