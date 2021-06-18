Минздрав потенциально готовится к вакцинации подростков

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Сейчас в Украине приоритизированным для вакцнации является взрослое население, однако Министерство здравоохранения потенциально готовится к вакцинации подростков

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Среди возрастной структуры заболевших COVID-19 дети от 0 до 18 лет составляют 6%. Мы в первую очередь сделали приоритетной вакцинацию тех людей, которые чаще всего болеют и у которых возникает больше всего осложнений, часто несовместимых с жизнью. Поэтому мы приоритизируем взрослое население, но потенциально готовимся к вакцинации подростков, - сказал Ляшко.

В то же время министр отметил, что ни одна из вакцин против коронавируса, которые зарегистрированы в Украине, не содержит в инструкциях разрешение вакцинировать людей в возрасте до 18 лет.

Как сообщалось, в Украине на этой неделе откроют более 60 центров COVID-вакцинации.

Также стало известно, что депутатам сделают прививку вакциной Pfizer по отдельному графику - их вакцинируют препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech 15-18 июня по заранее предоставленным спискам.

Ранее сообщалось, что согласно опросу, в Украине количество противников COVID-вакцинации снизилось до 43%. Количество украинцев, которые не намерены делать прививки от коронавируса, в конце мая 2021 года составило 43%, в марте таких было 51,5%.