Минздрав потенциально готовится к вакцинации подростков
Сейчас в Украине приоритизированным для вакцнации является взрослое население, однако Министерство здравоохранения потенциально готовится к вакцинации подростков
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.
Среди возрастной структуры заболевших COVID-19 дети от 0 до 18 лет составляют 6%. Мы в первую очередь сделали приоритетной вакцинацию тех людей, которые чаще всего болеют и у которых возникает больше всего осложнений, часто несовместимых с жизнью. Поэтому мы приоритизируем взрослое население, но потенциально готовимся к вакцинации подростков, - сказал Ляшко.
В то же время министр отметил, что ни одна из вакцин против коронавируса, которые зарегистрированы в Украине, не содержит в инструкциях разрешение вакцинировать людей в возрасте до 18 лет.
Как сообщалось, в Украине на этой неделе откроют более 60 центров COVID-вакцинации.